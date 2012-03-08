Хакеры взломали сайт Ватикана
За сжигание еретиков
Итальянское подразделение хакерской группировки Anonymous атаковали сайт Ватикана, сообщает Reuters.
Причиной атаки на сайт www.vatican.va стали антиклерикальные настроения хакеров.
«Мы решили блокировать ваш сайт (римско-католической церкви) в ответ на ваше учение и устаревшие абсурдные концепции, которые вы распространяете по всему миру», – написали хакеры на своем официальном сайте.
Они обвинили католическую церковь в целом списке злодеяний, начиная с эпохи Средневековья, в том числе в продаже индульгенций и сжигании еретиков на кострах инквизиции.
Anonymous – самая известная хакерская группировка в мире, прославившаяся своими атаками на сайты правительственных организаций, международных банков и крупнейших бизнес-корпораций.