Хакеры взломали сайт Ватикана

Итальянское подразделение хакерской группировки Anonymous атаковали сайт Ватикана, сообщает Reuters.

Причиной атаки на сайт www.vatican.va стали антиклерикальные настроения хакеров.

«Мы решили блокировать ваш сайт (римско-католической церкви) в ответ на ваше учение и устаревшие абсурдные концепции, которые вы распространяете по всему миру», – написали хакеры на своем официальном сайте.

Они обвинили католическую церковь в целом списке злодеяний, начиная с эпохи Средневековья, в том числе в продаже индульгенций и сжигании еретиков на кострах инквизиции.

Anonymous – самая известная хакерская группировка в мире, прославившаяся своими атаками на сайты правительственных организаций, международных банков и крупнейших бизнес-корпораций.

Газета.Ru