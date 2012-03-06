Глава УГКЦ не ведет страницы в Фейсбуке

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав ШЕВЧУК не ведет своей страницы в социальной сети Фейсбук.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом глава церкви сказал во время общения с молодежью Тернополя.

«Я не присутствую в Фейсбуке. Но мои друзья создали страницу и там помещают всю информацию, которая касается моей скромной особы. Я временами чувствую, что за мной следят словно с лупой. Возможно, это и хорошо, потому что для тех, кто интересуется определенными вещами из жизни церкви, это хороший способ получать эту информацию. Но так чтобы присутствовать в Фейсбуке и вести общение «онлайн» – я этого еще не делаю, потому что не имею времени, я привык к живому общению», – объяснил С.ШЕВЧУК.

В то же время он отметил, что социальные сети и программы для общения тоже приносят пользу.

«Новейшие средства коммуникации действительно дают уникальный случай общаться людям. Я был епископом в Аргентине, а эта страна в 6 раз больше Украины. И по той территории было разбросано 15 украинских священников. Звонить к ним мне бы стоило большие деньги, да и когда звоню – я не вижу лица. А когда мы общались по Скайпу, мы могли чувствовать друг друга», – рассказал патриарх УГКЦ.

При этом он отметил, что соцсети являются помощью в том случае, когда люди уже научились общаться с живыми реальными людьми и живое общение для них не является проблемой.