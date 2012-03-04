Архиепископ де Авизо: Монахи поддерживают мир милосердием

Префект Конгрегации институтов Богопосвященной жизнь обществ апостольской жизни, бразильский архиепископ Хуан Браз де АВИЗО отметил, что Великий пост особенно важное время для монахов и монахинь, возможностью посвятить его собственному внутреннему росту и обращению к любви. Монахи являются теми людьми, которые "на протяжении веков поддерживают весь мир необычными делами милосердия".

Архиепископ де АВИЗО обратил внимание на то, что Европа и богатые страны мира переживают трудное время, характеризующееся уменьшением количества призваний. "Это несет трудности и определенные страдания", - сказал иерарх и отметил, что, например, во Франции на протяжении 2000-2010 г. число монахинь уменьшилось с 48 тыс. до 28 тыс.

Как сообщил Радио Ватикана, иерарх призвал монахов и монахинь использовать этот трудный период для внутреннего роста, поиска решения проблем и попыток реализации своей деятельности в новом духе.

Сatholicnews