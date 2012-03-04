Около 440 млн. католиков в мире пользуются интернетом

Ватиканское издание "L`Osservatore Romano" цитирует слова архиепископа Клаудио Мария ЧЕЛЛИ, председателя Папского Совета по средствам массовой коммуникации, о том, что в мире около 440 млн. католиков являются активными пользователями интернета. Наибольшее их количество в Европе: около 163 млн. среди 415 млн. всех пользователей глобальной сети. Кроме того, в США их количество составляет 57 млн. из 239 млн., а в Азии 157 млн. из 200 млн.

Иерарх обратил внимание на то, что с появлением социальных сетей происходит переход из информационной эпохи в эпоху коммуникационную.

"Социальные сети изменили пользователей интернета с пассивной публики на активную", - отметил иерарх. По его мнению, присутствие католиков в этой сфере является необходимым.

Архиепископ ЧЕЛЛИ отметил, что в поисковой системе "Google" на вопрос "Кем был Иисус?" можно получить около 381 млн. ответов, но первые десять не из католических сайтов. "Поэтому срочно необходимо новое провозглашение Евангелия в цифровом обществе и инкультуризация этого библейского послания спасения в современном мире", - сказал иерарх.

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