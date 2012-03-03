УГКЦ не даст себя втянуть в политическую борьбу

Патриарх Святослав (ШЕВЧУК) считает невозможным и нечестным быть во всех местах, где представляет себя политикум, когда общество разобщено. Об этом он сказал в интервью газете "День", отвечая на вопрос о неучастии представителей УГКЦ в Молебне, который на День Соборности организовали представители оппозиции. Предстоятель УГКЦ подчеркнул, что УГКЦ всегда считала себя частью гражданского общества, сообщает Департамент информации УГКЦ.

"Каждый раз, когда оно проявляется, стараемся присутствовать в тех его проявлениях. Зато пытаемся не дать, чтобы нас втянули в политическую борьбу. Так, в прошлом году Блаженнейший Любомир (ГАЗУР) озвучил нашу позицию: в День Соборности, когда украинское политическое общество разобщено, быть одновременно во всех местах, где представляет себя политикум, невозможно и нечестно. В этом году я продолжил тактику своего предшественника", - подчеркнул он.

Патриарх Святослав уточнил, что это делается не для того, чтобы унизить какую-то политическую силу или дать ей политическую оценку, но чтобы «засвидетельствовать наше стремление не вмешиваться в политическую борьбу".

"Итак, – говорит он, – я не был среди других предстоятелей, которые вместе с Президентом возлагали цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому, ни на Софийской площади, где под флагами разных партий были представители традиционных христианских церквей. Только на Государственном акте соборности – чтобы показать, что греко-католики празднуют этот праздник».

Объясняя, каким образом греко-католики праздновали это событие патриарх Святослав говорил о том, что фундаментом соборности украинского народа должно стать духовное единство. «Поэтому 22 января мы начали Неделю молитв за единство между христианами", – сказал Глава УГКЦ.