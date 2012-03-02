В Риме открылась выставка секретных документов Ватикана.

В Капитолийском музее, расположенном в центре Рима, можно осмотреть выставку «Lux in Arcana: Ватиканский Секретный Архив». Открытие выставки, название которой с латыни можно перевести как «Пролить свет на тайное», состоялось в среду, 29 февраля, сообщает Радио Ватикана.

Это уникальное в истории церкви событие. Впервые для широкой общественности станут доступны около сотни документов, касающихся 12-ти столетий истории церкви: от VIII до XX. Впервые эти документы покинули границы Ватикана.

Задачей выставки является объяснить и рассказать что есть и как функционирует Папский Архив, а также «сделать видимым невидимое", давая доступ к вещам, которые раньше хранились на примерно 85-ти километрах полок Ватиканского Секретного Архива.

Среди документов, которые можно увидеть на выставке, акты из процесса Галилея (1633), Privilegium Ottonianum, которым император Оттон обязывался защищать Папу от нападений агрессоров (962), Булла о экскомунику Мартина Лютера (1520), отречение от правительства Папы Целестина V (1249), догма о Непорочном Зачатии Пресвятой Богородицы с печатью папы Пия ІХ (1854), письмо святой Бернадет Субиру к Святейшему Отцу, письмо английских парламентариев Клименту VII в деле супругов короля Генриха VIII, процесс французского короля Филипа Прекрасного против Ордена Тамплиеров, а также более современные, но малоизвестные документы, как, например, со времен второй мировой войны.

Выставка организована в сотрудничестве с мэрией Рима, при усадьбе которой и расположен Капитолийский музей. Символично и то, что органы управления городом располагались здесь еще со времен Папского государства.