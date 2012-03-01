Ватикан обнародовал документы из своих архивов

Ватикан, впервые в истории выставил на всеобщее обозрение документы из своих архивов, в том числе и документы процесса Галилея, а также указ об отлучении от церкви Мартина Лютера. Об этом сообщает ВВС.

Всего выставлено около ста документов, в том числе и письмо с 80 печатями, с просьбой разрешить английскому королю Генриху VIII развестись с Екатериной Арагонской.

