В Тернополь привезли копию Туринской плащаницы.

Как сообщает сайт УГКЦ, святыню выставили для почитания в архикафедральном соборе Тернополя. Здесь она будет находиться до 4 марта. Двери храма будут ежедневно открыты, чтобы верные могли прийти и поклониться Плащанице. Реликвию привезли из собора Святого Юра (Львов).

Владыка Василий (Семенюк), Архиепископ и Митрополит Тернопольско-Зборовский призвал с верой и любовью поклоняться Плащанице, выпрашивать для себя Божиих ласк и молиться за обращение грешников: "Людям, которые приходят с просьбой, верой, молитвой и поклоняются ей, дается чудесное оздоровления. Пусть Плащаница поможет нам лучше узнать состояние своей души, полюбить больше Иисуса, размышляя над Его страстями".

Владыка Василий говорил также о значении Великого поста и призвал верующих по-христиански его провести, "размышляя над состоянием своей души, мы должны приближаться к Иисусу".