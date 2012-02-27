В Риме начался процесс по беатификации Папы Бенедикта XIII

Папский викарий Римской епархии кардинал Агосцино Валлини сообщил о начале проведения беатификационного и канонизационного процессов Папы Римского Бенедикта XIII (1649-1730), сообщило Радио Ватикан. Бенедикт XIII (в миру - Пьетро Франческо Орсини, Pietro Francesco Orsini) – Папа Римский с 29 мая 1724 г. Он был монахом доминиканского ордена, кардиналом (1672), архиепископом Чезены (1680) и Беневенто (1686).

После своего избрания на Римскую кафедру он с папского двора переселился в построенную специально для него простую монашескую келью. Выступал против роскоши кардиналов и светскости духовенства. В 1725 созвал Латеранский собор, подтвердил буллу «Unigenitus», осуждающую янсенизм - течение в католицизме, начало которому положил нидерландский богослов XVII в. Янсений.

Янсенисты резко выступали против иезуитов. Янсенизм распространился главным образом во Франции (центр — Пор-Руаяль) и потерял значение к середине XVIII века.

Бенедикт XIII умер 21 февраля 1730 г. в Риме. Его тело покоится ныне в доминиканской базилике Санта Мария над Минерва, недалеко от Пантеона.

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