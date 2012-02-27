Ватикан за восстановление диалога между верой и искусством

«Искусство побуждает человека искать смысл собственного существования. Выражая Невыразимое, проникая в Тайну, искусство встречается с жаждой вечного и с желанием счастья в сердце человека», - так пишет священник Вальтер ИНСЕРО, директор Отдела социальных коммуникаций Римского викариата, в презентации проекта «Врата в бесконечность. Человек и Абсолют в искусстве».

Проект разработан совместно с Папским советом по культуре и направлен на развитие диалога, посредством целого ряда культурных начинаний, между церковью и искусством: диалога, давшего трещину в последние столетия.

С одной стороны, современное искусство сожгло мосты к символическому миру Библии, а с другой – христиане с трудом понимают современное искусство, спасаясь бегством в стили и формы прошлого, зачастую лишенные творческой силы.

Чтобы преодолеть эту взаимную отчужденность и «взаимное обеднение», - читаем в тексте презентации, - проект предусматривает множество мероприятий, которые вовлекут всю христианскую общину, а также неверующих, в попытку «передать радость приобщения к Евангелию».

Radiovaticana

