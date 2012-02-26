Любомиру Гузару сегодня исполняется 79 лет

Сегодня свое 79-летие празднует Блаженнейший Любомир ГУЗАР, передает УНН.

Любомир ГУЗАР, который долгое время возглавлял Украинскую греко-католическую церковь, родился 26 февраля 1933 года в Львове.

В 1944 году его семья эмигрировала в США, где Любомир ГУЗАР окончил коллегиальную семинарию св. Василия. Высшее образование получил в Католическом университете Америки (Вашингтон) и Университете Фордхэм (Нью-Йорк). 30 марта 1958 года рукоположен в священники и занимался пастырской деятельностью в греко-католических приходах американской украинской диаспоры.

2 апреля 1977 года верховный архиепископ Иосиф Слепой тайно рукоположил в епископы архимандрита Любомира ГУЗАРА, которого видел своим преемником.

В 1996 году папа римский Иоанн Павел II признал архиерейскую хиротонию епископа Любомира ГУЗАРА, а Синод епископов УГКЦ назначил его помощником верховного архиепископа. С этого времени Любомир ГУЗАР активно занимается руководством УГКЦ.

После смерти 14 декабря 2000 года верховного архиепископа Мирослава Ивана Любачивского Священный Синод Украинской Греко-Католической церкви избрал 25 января 2001 года епископа Любомира ГУЗАРА новым предстоятелем церкви. На следующий день, 26 января 2001 года в Соборе св. Юра в Львове состоялась интронизация нового верховного архиепископа.

10 февраля 2011 года папа Бенедикт XVI принял отставку Любомира ГУЗАРА с должности верховного архиепископа УГКЦ. Соответствующее прошение он подал, когда ему исполнилось 75 лет.

