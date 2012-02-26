Число читателей твиттер-канала Папы выросло на 400%

Количество читателей твиттер-канала Бенедикта XVI через 24 часа после старта проекта увеличилась сразу на 400%. 23 февраля было 2,5 тыс. подписчиков, на следующий день уже 12,5 тыс., а 26 февраля около 16 тыс. человек пожелали подписаться на рассылку твиттер-сообщений от Папы, сообщает catholicnews со ссылкой на radiovaticana.

"Это невероятно", - сказал о. Пол ТАЙ, секретарь Папского совета по средствам массовой коммуникации. По его мнению, радует не только количество подписчиков, но прежде всего количество тех, кто затем пересылает твиттер-сообщение дальше, для других.

Резкий всплеск интереса к назиданию Папы в "Твиттере" совпал с началом Великого поста 22 февраля. В этот день Папский совет по средствам массовой коммуникации заявила о запуске рассылки послания Бенедикта XVI на Великий пост в 40 коротких твиттер-сообщениях - по одному на каждый день.

Секретарь Папского совета заявил, что "эта инициатива позволяет Папе находится в контакте с народом Божьим, и в частности с молодежью".