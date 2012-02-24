Глава УГКЦ: Митрополит Владимир - духовный лидер, а не менеджер"

Глава Украинской Греко-католической церкви Святослав (ШЕВЧУК) считает, что предстоятеля Украинской православной церкви Владимира необходимо воспринимать как духовного лидера, а не как менеджера.

Об этом говорится в сообщении на сайте УГКЦ.

"Очень часто предстоятеля церкви оценивают по эффективности в управлении. Это признаки секуляризации: церковь воспринимают как человеческую структуру. И когда кто-то по состоянию здоровья не может выполнять функции хорошего менеджера, тогда декларируют, что он не может управлять церковью. Однако по-настоящему духовные люди смотрят на такую ситуацию другими глазами. Митрополит Владимир - духовный лидер, а не менеджер", - сказал Святослав (ШЕВЧУК) в готовящемся к печати интервью газете "День", отвечая на вопрос о недавних событиях в жизни УПЦ.

Глава УГКЦ сравнил последние месяцы жизни папы римского Иоанна Павла II с тем, что сейчас переживает Владимир.

"В конце жизни Папа дышал через трахиостому, однако не покидал престол Католической церкви. Помню, на него было больно смотреть: каждое слово приносило страдания. Но для чего он это делал? Чтобы свидетельствовать против общего убеждения, что страдающий, немощный человек является обузой для общества. Поэтому даже сегодня, когда Блаженнейший Владимир находится в больнице, он остается духовным лидером своей Церкви. И те, которые считают церковь церковью, а не человеческой структурой, должны его уважать и помогать ему", - отметил Святослав.

Глава УГКЦ выразил слова личного уважения к Владимиру.

"Я имел возможность с ним встречаться. Следил за его деятельностью как предстоятеля церкви и, наконец, как за духовным лицом. Думаю, его духовность будет предметом многолетнего изучения. Я убежден, что Блаженнейший Владимир - большой клад не только для УПЦ, но и вообще для христианского мира", - подчеркнул Глава УГКЦ.

При этом он подчеркнул, что верующие УГКЦ считают верующие УПЦ своими братьями и сестрами, и поэтому УГКЦ небезразлично происходящее в УПЦ.

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