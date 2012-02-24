Папа Римский откроет Twitter-канал

Twitter-канал Папы Римского Бенедикта Шестнадцатого будет открыт в ближайшее время, сообщил Радио Ватикана глава Папского совета по социальным коммуникациям архиепископ Клаудио Мария Челли, передает РИА «Новости».

"Скоро будет открыт Twitter-канал Святейшего Отца", - сказал представитель Ватикана. Новый канал будет транслировать краткие фрагменты традиционного воскресного обращения Бенедикта Шестнадцатого к паломникам на площади святого Петра и других важных обращений понтифика, представляющих особый интерес для молодежи.

"В нынешнем году мы решили при помощи Twitter познакомить молодежь с посланием Святейшего Отца на Великий пост, выбрав из него наиболее важные фрагменты длиной не более 140 знаков", - сообщил ватиканский иерарх.

Для проповеди христианства "очень полезно применять средства коммуникации, которыми широко пользуется молодежь", добавил он.

По словам архиепископа, ежедневно тысячи юношей и девушек посещают созданный Папским советом по социальным коммуникациям специально для молодежи портал pope2you.net.