Папа Римский наградил Золотым Крестом священника из Украины

За заслуги перед церковью Папа Римский Бенедикт XVI наградил золотой медалью (Крестом) Pro Ecclesi et Pontifice (лат.За Церковь и Папу) украинского священника Павла ВЫШКОВСКОГО.

Вручение награды состоялось 21 февраля в Киеве. Золотую медаль о. Павлу вручил Апостольский нунций архиепископ Томас Эдвард ГАЛЛИКСОН в присутствии римо-католического и греко-католцького духовенства.

Получая награду о. Павел сказал:

«Есть более заслуженные священники, монахи, монахини и миряне в Украине, которые сохранили веру, выстояли во время преследований, до сих пор служат с преданностью, усердием и отвагой. Но, если я «попал под руку» Святейшему Отцу - то хочу эту награду отнести именно к ним, и от их имени нашей Римско-Католической Церкви в Украине, к моим родителям, ко всем тем, кого Бог ставил на моей жизненной дороге на протяжении всего этого времени».

Крест за заслуги Pro Ecclesia et Pontifice был установлен Папой Львом XIII 17 июля 1888 к 50-ти летию его священства. Это высшая награда, которой понтифик может отметить богопосвященных лиц, которые в силу монашеского состояния не принимают титулов Каноника или Монсеньора.

Cвященик Павел ВЫШКОВСКИЙ является автором более 10 книг, которые разошлись в общей сложности около 50 000 экземпляров, инициатором создания «Радио Мария» в Украине, «Телевидение извечного Слова», а также других проектов, в частности русскоязычной версии журнала «Водограй», который распространяется сегодня по русскоязычных странах бывшего советского союза, журнала для молодых «Водограйчик» и др..

РИСУ