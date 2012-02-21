Любомир Гузар: Молодежи надо дать возможность развиваться в своей стране

«Мы должны обеспечить нашей молодежи возможность развиваться в своем государстве и не блуждать где-то по миру ...», - такое мнение высказал Архиепископ-эмерит УГКЦ Блаженнейший Любомир (Гузар), сообщает Департамент информации УГКЦ.

«Мне бы хотелось передать молодым людям лучшие достижения нашего народа, чтобы они правильно пользовались ими. Хочу, чтобы наша страна процветала, чтобы она развивалась, чтобы была достойным местом для жизни достойных людей», - сказал Блаженнейший Любомир.

По его мнению, каждое новое поколение иное, ведь оно строит что-то новое. «Главное, чтобы его не испортили. К сожалению, сегодня есть такие люди, которые пытаются молодежь использовать для своих узких целей: создают различные забавы, чтобы сделать молодежь равнодушной к главному. Но, то есть глупая и близорукая политика - она не достойна. Мы перед молодежью должны ставить идеалы и поощрять ее к творческой работе», - отметил Блаженнейший Любомир.

По его убеждению, те вопросы, которые молодежь ему задает во время различных встреч, свидетельствуют о ее высокой сознательности и пониманию, что происходит в обществе. «Но я понимаю и то, что есть люди, которые умышленно пытаются это сознание разрушить, купить. Это страшное преступление. К счастью, есть и те люди, которые пытаются эту молодежь ободрить, поднять, напомнить ей лучшие высокие идеалы », - отметил он.

Блаженнейший Любомир уверен, что старшее поколение должно создать для молодежи соответствующие благоприятные условия, чтобы они могли творить и развиваться в своей стране. «Мы должны отпускать молодежь учиться за границу, но и должны сделать так, чтобы эти молодые люди вернулись домой и использовали свой опыт на благо государства. Поэтому мы должны обеспечить нашей молодежи возможность развиваться в своем государстве и не блуждать где-то по миру: по Западной Европе, Америке», - сказал Блаженнейший Любомир.

