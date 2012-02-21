Винницкое «Окно жизни» спасло ребенка

В ночь с 12 на 13 февраля в винницкое «Окно жизни», действующее при монастыре Сестер-Каносиянок, положили ребенка. За год существования окна - это первый случай.

«Это было около полуночи. У нас в монастыре сработала сигнализация и мы пошли посмотреть, - рассказали в монастыре Сестер-Каносиянок. - На улице был сильный мороз, а в окне лежал и плакал младенец. Мы его помыли, переодели в детскую одежду, которую держим для этого случая. Это была девочка».

Этой же ночью ребенка забрала скорая, и после обследования увезла в винницкий Центр матери и ребенка. По заключению врачей, девочка здорова и имеет вес 3 кг 115 граммов и рост 52 см.

«Слава Богу, что ребенка принесли к нам, а не оставили на свалке или где-то в подъезде», - говорят монахини.

Винницкое «Окно жизни» открыли при римско-католическом монастыре Дочерей Милосердия Каносиянок 14 февраля 2011 г., за год до того, как в него впервые положили ребенка. Окно является абсолютно анонимным. Вокруг него нет камер наблюдения, а в комнате, в которой оно расположено, люди появятся только через несколько минут после того, как туда положат младенца. В окне постоянно поддерживается комфортная для ребенка температура. Само окно, хотя и расположено в центре города, но его от оживленной улицы закрывает прилегающий дом. Важно, что еще несколько месяцев мать может забрать своего ребенка из городского Центра матери и ребенка.

Подобные «Окна жизни» действуют при католических заведениях Львова, Тернополя, Киева и других городов Украины.

Католический обозреватель

