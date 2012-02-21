В Бродах отметили юбилей патриарха Иосифа Слепого

Прихожане всех греко-католических церквей г. Броды 19 февраля в местном Народном доме отметили 120-летний юбилей со дня рождения патриарха Иосифа Слепого. Торжественную Академию провели воспитанники Тернопольской духовной семинарии, которая носит имя патриарха Иосифа. Праздник завершился вручением наград победителям конкурса литературного произведений и поэзий «Патриарх Иосиф Слепой - образец несокрушимой веры», который организовали районный отдел образования и Бродовский деканат УГКЦ.

В торжественной речи правящий архиерей Михаил КОЛТУН обратил внимание на то, как следует отмечать юбилейный год патриарха Иосифа, учитывая то, что именно он нам завещал:

"Этот год является годом патриарха Иосифа и наша церковь, как и мы все, хотим отметить память нашего дорого патриарха, который продолжает вести нашу церковь своим вдохновением, которое он принял от Бога и от своего предшественника митрополита Андрея».

«Когда бы патриарх Иосиф видел то, как развивается наша церковь, он бы радовался», - добавил епископ Михаил.

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