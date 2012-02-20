В Католической Церкви - семеро новых святых

17 февраля, после окончания церемонии возведения в достоинство кардинала новых прелатов Католической Церкви, кардинал Анджело Амато (Angelo Amato), префект Конгрегации канонизации святых, объявил, что принято решение признать святыми следующих блаженных Католической Церкви:

- Жак Бертье (Jacques Berthieu), французский священник-иезуит, мученик Французской революции;

- Педро Калунгсод (Pedro Calungsod), филиппинский мирянин-катехизатор, мученик;

- Джованни Баттиста Пьямарта (Giovanni Battista Piamarta), итальянский священник и основатель Конгрегации Святого семейства Назаретского и Конгрегации Сестер-служительниц Божьих;

- Мария дель Кармен (Maria del Carmen), урожденная Мария Саллес и Барангерас (Maria Salles y Barangueras), испанская монахиня, основательница общины Концеционистских Миссионерских сестер-учительниц;

- Мария Анна Копе (Maria Anna Cope), урожденная Барбара, немецкая монахиня Третьего ордена св. Франциска из общины в Сиракузах (США);

- Катери Текаквита (Kateri Tekakwitha), американская мирянка из индейского племени;

- Анна Шаффер (Anna Schaffer), немецкая мирянка.

Папа Римский Бенедикт XVI постановил специальным декретом, что официальная церемония канонизации новых святых будет иметь место в воскресенье 21 октября, сообщили в Службе печати Святого Престола.

Седмица.

