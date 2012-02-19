Бенедикт XVI: Если в церкви есть проблемы, значит она жива

Проблем в церкви хватает, но и они являются знаком того, что церковь жива, что она растет и не боится провозглашать Евангелие, отметил Папа Бенедикт XVI в обращении к европейским и африканским епископам, которые собрались на второй Симпозиум епископских конференций двух континентов. В завершение симпозиума, в котором принимали участие также делегаты от ватиканских ведомств и церковных учреждений, Папа дал аудиенцию 80 участникам в Клементийском зале Апостольского дворца, сообщает katolik.ru.

"Отрадно видеть, как церковь в Африке, несмотря на множество трудностей, на насущную потребность в мире и примирении, готова делиться своей верой",- сказал понтифик. Надежда и радость, которыми светятся африканские церковные общины, для европейских церквей стали "моментом благодати", добавил Святейший Отец.

Нет недостатка и в проблемах, с которыми сталкиваются оба континента, и в первую очередь Папа назвал проблему религиозного безразличия. Оно побуждает многих людей жить так, как будто Бога не существует, или довольствоваться абстрактной религиозностью, не соизмеряющейся с истиной.

"Прежде всего, в Европе, но также и во многих частях Африки сегодня чувствуется тяжесть секуляризации и часто - враждебности христианской вере. Гедонизм - поиск наслаждений - ведет к кризису ценностей в повседневной жизни, в семье, в самом способе восприятия жизни. Симптомом острого социального неблагополучия становятся порнография и проституция. Эти проблемы провоцируют вашу пастырскую совесть и чувство ответственности. Они должны не приводить в уныние, а, наоборот, побуждать к "обновлению обязательства и к надежде. В центре всего должна находиться пастырская забота о семье, "домашней церкви" и солидной гарантии обновления всего общества. Семья является опорой воспитания молодежи", - сказал Бенедикт XVI.

Европа и Африка нуждаются в щедрых молодых людях, умеющих взять на себя ответственность за свое будущее - заявил Папа, призвав церковные учреждения к тому, чтобы воспитание молодежи всегда просвещалось светом Евангелия. "Таким образом, культура, питаемая верой, приведет к подлинной гуманизации, в то время как фальшивые культуры ведут к дегуманизации, и в Европе и Африке есть тому печальные подтверждения", - отметил Святейший Отец.