РКЦ причисила к лику святых семерых подвижников

Объявил префект в Ватикане

В Ватикане кардинал Анджело АМАТО, префект Конгрегации канонизации святых, объявил, что принято решение признать святыми следующих блаженных Католической церкви: - Жак Бертье, французский священник-иезуит, мученик Французской революции; - Педро Калунгсод, филиппинский мирянин-катехизатор, мученик; - Джованни Баттиста Пьямарта, итальянский священник и основатель Конгрегации Святого семейства Назаретского и Конгрегации Сестер-служительниц Божьих; - Мария дель Кармен, урожденная Мария Саллес и Барангерас, испанская монахиня, основательница общины Концеционистских Миссионерских сестер-учительниц; - Мария Анна Копе, урожденная Барбара, немецкая монахиня Третьего ордена св. Франциска из общины в Сиракузах (США); - Катери Текаквита, американская мирянка из индейского племени; - Анна Шаффер, немецкая мирянка. Папа Римский Бенедикт XVI постановил специальным декретом, что официальная церемония канонизации новых святых будет иметь место в воскресенье 21 октября, сообщили в Службе печати Святого Престола. Седмица.Ru

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter