РКЦ причисила к лику святых семерых подвижников
Объявил префект в Ватикане
В Ватикане кардинал Анджело АМАТО, префект Конгрегации канонизации святых, объявил, что принято решение признать святыми следующих блаженных Католической церкви:
- Жак Бертье, французский священник-иезуит, мученик Французской революции;
- Педро Калунгсод, филиппинский мирянин-катехизатор, мученик;
- Джованни Баттиста Пьямарта, итальянский священник и основатель Конгрегации Святого семейства Назаретского и Конгрегации Сестер-служительниц Божьих;
- Мария дель Кармен, урожденная Мария Саллес и Барангерас, испанская монахиня, основательница общины Концеционистских Миссионерских сестер-учительниц;
- Мария Анна Копе, урожденная Барбара, немецкая монахиня Третьего ордена св. Франциска из общины в Сиракузах (США);
- Катери Текаквита, американская мирянка из индейского племени;
- Анна Шаффер, немецкая мирянка.
Папа Римский Бенедикт XVI постановил специальным декретом, что официальная церемония канонизации новых святых будет иметь место в воскресенье 21 октября, сообщили в Службе печати Святого Престола.