РКЦ причисила к лику святых семерых подвижников

19:24, 18 февраля 2012
Католицизм
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Объявил префект в Ватикане

В Ватикане кардинал Анджело АМАТО, префект Конгрегации канонизации святых, объявил, что принято решение признать святыми следующих блаженных Католической церкви:

- Жак Бертье, французский священник-иезуит, мученик Французской революции;

- Педро Калунгсод, филиппинский мирянин-катехизатор, мученик;

- Джованни Баттиста Пьямарта, итальянский священник и основатель Конгрегации Святого семейства Назаретского и Конгрегации Сестер-служительниц Божьих;

- Мария дель Кармен, урожденная Мария Саллес и Барангерас, испанская монахиня, основательница общины Концеционистских Миссионерских сестер-учительниц;

- Мария Анна Копе, урожденная Барбара, немецкая монахиня Третьего ордена св. Франциска из общины в Сиракузах (США);

- Катери Текаквита, американская мирянка из индейского племени;

- Анна Шаффер, немецкая мирянка.

Папа Римский Бенедикт XVI постановил специальным декретом, что официальная церемония канонизации новых святых будет иметь место в воскресенье 21 октября, сообщили в Службе печати Святого Престола.

Седмица.Ru

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