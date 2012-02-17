"SMS от Папы" в течение Великого поста

От Пепельной среды в течение всего Великого поста австрийцы смогут получать ежедневно "SMS от Папы". Католическая Церковь в Австрии предлагает всем желающим подписаться на специальную SMS-рассылку с цитатами Бенедикта XVI.

В течение 40 дней Великого поста, до Великой Субботы, можно будет бесплатно получить такие сообщения. Каждое из них будет содержать слова из речей и проповедей Папы, как прошлогодних, так и с более раннего периода. Зарегистрироваться на рассылку очень просто, достаточно отправить SMS со словом "папа" на определенный номер.

Короткие сообщения "от папы" должны заставить человека остановиться и задуматься о своей личной вере, заявил референт со СМИ Конференции епископов Австрии Пауль ВУТЕ, и добавил, что цитаты Папы с "языковой элегантностью" передают большие "слова веры". Они не оставляют без внимания глобальные темы, которые волнуют современного человека: "вера в Иисуса Христа и церковь", "христианская жизнь в условиях свободы и ответственности», «Бог и человек".

Пауль ВУТЕ сообщил, что SMS-акции в 2007 г. и 2011 г. сделали большой резонанс, результатом чего возросла заинтересованность обучением Святейшего Отца.

Сatholicnews