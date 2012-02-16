Отношения с православными у УГКЦ лучше, чем когда-либо

Взаимоотношения с Православной церковью у украинских греко-католиков "никогда не были лучше, чем сегодня", утверждает глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) архиепископ Святослав ШЕВЧУК. Иерарх сделал это заявление во время визита в немецкую штаб-квартиру международного благотворительного фонда "Помощь Церкви в нужде".

Поддержание братских отношений с православными – задача, "особенно близкая сердцу" архиепископа. Украина – страна с тысячелетней историей христианства, однако она еще не до конца оправилась после периода воинствующего государственного атеизма, и Церкви должны совместно помочь обществу вернуться к его христианским корням, убежден предстоятель УГКЦ.

"В наше время, когда люди чувствуют, что многие общественные процессы выходят из-под контроля, они доверяют Церквам, – заявил архиепископ Святослав. – Согласно некоторым опросам, мне доверяют больше людей, чем президенту".

"Христианство должно сыграть важнейшую роль в укреплении национального единства. Политически мы нейтральны, но мы проповедуем христианские ценности, проповедуем Евангелие и защищаем тех, кто не может сам за себя постоять", - заключил грек-католический архиепископ.

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