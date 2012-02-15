Бенедикт XVI: Призвание - это дар Божьей любви

Призвание - это дар Божией любви. На эту истину обращает внимание Папа в опубликованном во вторник, Послании на Всемирный день молитв о призваниях, который будет отмечаться в Католической церкви в 4-ю неделю Пасхи, которая в этом году приходится на 29 апреля.

«Бог есть любовь. Он возлюбил нас прежде, чем мы начали быть", - напоминает Бенедикт XVI. Любое призвание рождается с Божьей инициативы и есть дело Божией любви, а нам нужно открыться этой любви. Христианин призван любить так, как Бог нас любит, такой любовью, которая сама себя приносит в дар. Это - любовь к Слову Божьему, близкое общение со Святым Писанием, личная и общественная молитва, а в первую очередь - Евхаристия. Благодаря им мы можем познать всю красоту полной отдачи себя Богу.

В своем Послании на День призваний Бенедикт XVI обращает внимание на то обстоятельство, что жертвенной любви молодежь может учиться в христианских семьях.

Папа цитирует своего предшественника на престоле Св. Петра блаженного Иоанна Павла II, который отметил в Апостольском обращении Familiaris Consortio, что именно семья "является первой и лучшей семинарией, в которой вызревают призвание посвященного Царству Божьему жизни», что позволяет «заново открыть красоту и значение священства и посвященной Богу жизни». Пастырям и верным предстоит много поработать, чтобы в церкви стало как можно больше «домов и школ общения», подобных Святой Семье из Назарета.

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