Католики 14 февраля чтят Святого Валентина

Начало чествования святого Валентина как покровителя любви имеет давнюю историю. Древние легенды рассказывают о его пастырской деятельность среди молодых людей. Рассказывают, что в то время император Клавдий II для укрепления боеспособности своей армии ввел запрет мужчинам жениться и иметь детей. Конечно, такой приказ развел многих влюбленных. Тайно и вопреки власти епископ благословил молодых, желающих соединить свою жизнь. За эту свою "антигосударственную" деятельность святой неоднократно был заключен и окончательно казнен. Таким образом человеческая благодарность приписала ему титул покровителя влюбленных и украсила его память многими легендами.

В Римском Мартирологе (Martyrologium Romanum), т.е. книге, в которую на каждый день вписаны имена святых, которых упоминает Римская Церковь под датой 14 февраля на первой позиции мы увидим святых Кирилла и Мефодия, покровителей Европы, именно их торжественно вспоминает в Литургии Католическая Церковь в день 14 февраля. Кроме Кирилла и Мефодия 14 февраля в Мартиролог упоминается еще 10 святых. Святой Валентин находится на второй строчке (после Кирилла и Мефодия) в списке святых.

Папа Геласий I в 496 году посвятил св. Валентину память 14 февраля, вероятно для того, чтобы вытеснить языческий праздник римских «люперкалиив», праздник плодородия и материнства, а в практике вседозволенной любви и эротизма.

Образ святого Валентина должен быд сделать акцент прежде всего на романтической любви между мужчиной и женщиной, показать ее духовное измерение. Ведь все легенды о святом Валентине исполнены именно романтизма. Например эта: однажды епископ, прогуливаясь, увидел двух молодых людей, которые ссорились, и подойдя к ним, вручил им розу и попросил, чтоб они вдвоем подержали ее: молодые ушли примирившись. Другая версия этой же легенды рассказывает о том, что святому удалось привлечь им любовь, приказав чудесным образом кружить вокруг них молодым голубкам.

Свой самый большой романтизм праздник святого Валентина приобрел во время романтиков Средневековья.

В святом Валентине христиане видели также покровителя супружеской любви. Так, например, под покровительством святого в Париже 14 февраля 1400 был учрежден Верховный Трибунал любви. Трибунал решал дела, касающиеся супружеских контрактов, измен, насилия над женщинами и т.д. Судьи избирались на основе знакомства с поэзией любви.

Мощи святого Валентина находятся в Самборе (на Львовщине), в храме Рождества Пресвятой Богородицы с 13 мая 1779 года. Об этом записано в книге «Княжий город Самбор», которую разработал Франс Арабияса. Он был деканом Самборским в начале 20 века. Эти мощи, как пишет автор, выкопаны на кладбище святой Присцилы в Риме, где святой был священником и около 270 года погиб мученической смертью. В Риме в архивах Папского института существует запись о том, что священномученик Валентин является покровителем Перемышльско-Самборской епархии.

Греко-Католическая и Православная Церкви празнуют память Валентина, пресвитера Римского 19 июля.

РИСУ