В Одессе католики приходят к мощам святого Валентина

Молитвенное общение одесситов-католиков со святым Валентином в храме святого апостола Андрея Первозванного продолжается в день его памяти, сообщает. Сerkva.od.ua.

"Приглашаем одесситов прийти в храм за особенным благословением покровителя влюбленных святого Валентина в день его памяти — 14 февраля, — говорит настоятель католического храма о. Руслан ОСТАФИЙ. — В этот день мы проведем особенный молебен и будем помазывать людей святым елеем, который символизирует передачу благословения святого Валентина тем, кто вместе с ним молятся."

По словам священника, влюбленные пары приезжают в Одессу даже из Киева.

"Мы даже и не предполагали, что в нашей стране люди настолько сильно нуждаются в Божьей помощи для укрепления любви и чистых отношений между влюбленными. Множество молельников, приходящих в храм к мощам святого, свидетельствуют о том, насколько важна для них любовь. И только в Боге эта любовь будет настоящей и долговечной," — подчеркнул о. Руслан.

Мощи святого Валентина будут находиться в Одессе до 19 февраля включительно.