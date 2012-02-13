Фидель Кастро хочет вернуться в Католическую церковь

В мировых СМИ распространилась сенсационная весть: кубинский коммунистический диктатор Фидель КАСТРО обратился в католицизм.

В 1962 году он был отлучен от Церкви за преследования католиков. В ближайшее время КАСТРО может быть возвращен в сакраментальное общение с Католической церковью.

Об этом СМИ сообщила дочь Фиделя Алина ФЕРНАНДЕС:

«В последнее время отец вернулся к религии. В конце своей жизни он встретил Иисуса. Но это меня не удивляет, ведь отец воспитывался у иезуитов, которые постоянно молились за его обращение».

Итальянское издание La Republicca предполагает, что во время своей апостольской поездки на Кубу в марте этого года Святейший Отец Бенедикт XVI может принять Фиделя КАСРО к полному общению с Католической церковью.

Сatholicnews