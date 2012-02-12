Папа Римский призвал прекратить насильственные действия в Сирии

Папа Римский Бенедикт XVI призвал в воскресенье к немедленному прекращению насилия в Сирии и решению всех спорных вопросов в этой стране путем диалога.

"Я с большим беспокойством слежу за драматическими и умножающимися эпизодами насилия в Сирии. В последние дни они породили многочисленные жертвы. В молитве я поминаю жертв, среди которых есть дети", - заявил понтифик во время традиционной воскресной проповеди, с которой он обратился к верующим, собравшимся на площади святого Петра в Ватикане.

"Я вновь обращаюсь ко всем и, прежде всего, к политическим властям Сирии с настоятельным призывом положить конец насилию и отдать предпочтение пути диалога, примирения и содействия миру", - подчеркнул он.

Глава Римско-католической церкви призвал также дать ответ на законные ожидания различных групп сирийского общества, указав, что на это надеется и международное сообщество, обеспокоенное судьбой этой страны и всего региона.

УНН