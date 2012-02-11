УГКЦ открыла Год Патриарха Иосифа (Слипого) в Украине

Во время Синода епископов Украинской Греко-католической церкви, который состоялся 8-9 февраля в Брюховичах неподалёку от Львова, был открыт Год памяти Блаженнейшего Патриарха Иосифа (Слипого) в честь 120-й годовщины со дня его рождения, которое будет отмечаться 17 февраля.

Как сказано в переданном агентству УНИАН послании Синода, Патриарх Иосиф – «живое воплощение судьбы украинской Церкви и нашего народа в ХХ веке. Он, как и многие другие, были незаконно лишены возможности (18 лет заключения) собираться с одноверцами. Его, как и миллионы украинцев, обрекли на пытки в застенках НКВД/КГБ и на мученичество в ГУЛАГе. Но если в заключении он был «немым свидетелем Церкви», то впоследствии, уже на поселениях (за пределами Украины), он стал голосом «молчаливой Церкви» и ее духовной опорой, никогда не забывая о тех своих земляках, которые продолжали оставаться в неволе».

Епископы УГКЦ считают, что «в Украине, к сожалению, не прекращается плохая традиция злоупотребления властью и пренебрежения достоинством человека, нарушения национальных, культурных и религиозных прав, презрительного отношения к своему, родному, сопровождаемое погоней за почестями и жаждой власти».

По мнению Синода, взгляды Патриарха Иосифа на национальное единство и сегодня «становятся указателем», поскольку и сейчас недостаток единства опять становится «нашей национальной бедой, когда народ искусственно делят по региональным, историческим, языковым и культурным признакам».

В послании отмечается, что именно благодаря Патриарху Иосифу Церковь в диаспоре не просто выжила, она стала мировой Церковью, без которой сегодня трудно представить себе ландшафт Католической церкви в мире.

«Поэтому и нормативными являются для нас сегодня те два фундаментальных принципа, которым Патриарх Иосиф охарактеризовал самобытность нашей Церкви: первый – сопричастие с Епископом Рима, и второй – верность восточнохристианской византийской традиции», – подчёркивает Синод.