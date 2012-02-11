В Италии проходит конгресс на тему: «Иисус - наш современник»

«Иисус, наш современник»: под этим названием в итальянской столице с 9 по 11 февраля проходит международный симпозиум. Встреча организована в рамках Культурного проекта Епископской конференции Италии.

Отец Бенедикт XVI направил специальное Послание, адресованное участникам симпозиума.

Папа выразил свою благодарность организаторам, указывая на актуальность темы, которая вызывает постоянный интерес даже среди неверующих и тем паче должна быть в центре постоянного интереса христиан. Познание личности Иисуса Христа исходит от искусства понимания веры, неразрывно связанного с её историческим основанием. Эта тема не может быть исключительным приоритетом богословских дисциплин, она связана с культурой христианских общин и, значит, с миссией Культурного проекта при епископской конференции - евангелизацией культуры.

Иисус – это ключ, открывающий двери знания и любви, разрушающий одиночество и зажигающий луч надежды. Он всегда наш современник, потому что в каждом христианине совершается вся жизнь Христова – от рождения до воскресения.

«Иисус вошёл в нашу человеческую историю и навсегда остался в теле хрупком, постоянно требующем очищения, но бесконечно исполненном Божественной любви, то есть в Церкви», - пишет Святейший Отец.

Церковь обращается к Иисусу в литургии, прославляя Его и получая от Него подлинную жизнь. Это – непреходящая современность Иисуса, особенно проявляющаяся в Евхаристии - Таинстве, которое делает Церковь современной каждому человеку любой эпохи.

В заключение Папа Бенедикт XVI пожелал участникам плодотворного участия в симпозиуме и заверил в своей молитве и апостольском благословении.

Radiovaticana