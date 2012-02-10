Итальянская газета: на Папу Римского готовится покушение

Покушение на Папу Римского Бенедикта XVI может быть совершено в течение ближайшего года, сообщила в пятницу итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Как передает РИА «Новости», в эксклюзивной публикации этого издания приводится сенсационный документ, который колумбийский кардинал Кастриллон Ойос якобы передал в государственный секретариат Ватикана и в личный секретариат понтифика в январе. Документ составлен на немецком языке и датирован 30 декабря 2011 года. В нем со ссылкой на архиепископа Палермо кардинала Паоло Ромео прямо утверждается, что "Святому Отцу осталось жить только 12 месяцев". Согласно опубликованному документу, Ромео сделал это заявление в ходе своего ноябрьского визита в Китай.

Официальный представитель Ватикана отец Федерико Ломбарди непривычно жестко прокомментировал публикацию в il Fatto Quotidiano, назвав ее "бредом, который ни в коем случае нельзя принимать всерьез".