Призыв Папы в связи с чрезвычайной непогодой в Европе

По окончании общей аудиенции, состоявшейся в среду в зале имени Папы Павла VI в Ватикане, Папа Римский обратился с отдельным призывом к молитве и деятельной солидарности с теми, которые пострадали в связи с чрезвычайными погодными условиями в Европе. Он сказал:

«В последние недели волна холода и мороза, как известно, охватила некоторые регионы Европы, вызывая большие трудности и значительный вред. Хочу выразить мою близость людям, пострадавшим в результате такой сильной непогоды и призываю к молитве за жертв и их родных. Одновременно призываю к солидарности, чтобы с великодушием помочь тем, кто пострадал от этих трагических событий».

Radiovaticana