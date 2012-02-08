Что делается для прекращения оттока из Украины специалистов?

В Украинской греко-католической церкви до сих пор ожидают ответа от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА на вопрос, почему Украинское государство молча наблюдает, как его продолжают покидать высококвалифицированные работники: учителя, медики и инженеры.

Об этом сказал Секретарь Синода епископов УГКЦ Владыка Богдан (ДЗЮРАХ) журналу украинцев в Италии ”К свету”.

«Мы до сих пор ожидаем ответа от Президента, как и несколько миллионов наших соотечественников, значительное количество которых охотно вернулось бы домой, если бы государство предложило им работу, соответствующую их квалификации, и заработную плату, достаточную для достойного содержания себя и своих родных», – отмечает епископ.

Но, к сожалению, убежден он, государство все еще мало делает, чтобы изменить эту ситуацию. По его словам, создается впечатление, что кому-то «даже выгодна такая ситуация, потому что позволяет без малейших затрат со стороны правительства пополнять государственный бюджет за счет средств, которые заробитчане пересылают или передают в Украину различными путями».

«Это, по статистике, поразительная цифра – около 6 миллиардов долларов в год (и это лишь официальным путем!),– отмечает секретарь Синода. – То, что эта цифра оплачена слишком дорогой ценой: разбитые семьи, утраченные профессиональные навыки, социальное сиротство, - похоже, интересует не многих во властных кабинетах».

Впрочем, в УГКЦ, убеждает епископ Богдан, не перестают стучать «в умы и сердца власть имущих, и надеются, что государство все же, в конечном счете, повернется лицом к собственным гражданам, которые находятся за границей и нуждаются в его защите и поддержке», – завершил он.

Напомним, во время прошлогоднего заседания Синода Епископов УГКЦ в Бразилии члены Синоды написали письмо Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ, в котором спрашивали, почему Украинское государство молча наблюдает, как его покидают высококвалифицированные работники: учителя, медики и инженеры, – неужели они нам не нужны дома?

