В УГКЦ украинцев призывают обращать внимание на тех, кто мерзнет

Секретарь Синода епископов Украинской греко-католической церкви владыка Богдан (ДЗЮРАХ) призвал украинцев обращать внимание на людей, наиболее незащищенных перед тяжелыми социальными условиями, которые страдают от необычного похолодания.

Об этом владыка Богдан сказал во время проповеди в Патриаршем Соборе Воскресенья Христова в Киеве.

«Мы, что после богослужения вернемся в теплые дома, должны помнить, что рядом с нами есть много людей, которые страдают от холода и голода», – сказал епископ, и призвал собравшихся противопоставить зимнему холоду, который угрожает многим людям, «тепло христианского сердца».

По его мнению, солидарность и поддержку тем людям, которые мерзнут, можно проявлять разными способами. «В первую очередь, молитвой за улучшение погоды и за Божью милость к страждущим, но также – конкретными поступками солидарности и сочувствия», – сказал он.

Владыка напомнил, что во многих уголках Киева действуют пункты, где раздают теплую еду и одежду бедным людям. Подобную акцию проводит с начала минувшей недели церковный благотворительный Фонд «Каритас-Киев». По убеждению Секретаря Синода, христиане должны быть среди первых, кто не только будет поддерживать подобные инициативы городской власти и благотворительных организаций, но и сами, по собственной воле будут делать все возможное, чтобы помочь чужой беде.

Для этого, говорит он, нужно совсем немного: иметь сочувственное сердце и открытые глаза, чтобы видеть кого-то, кто живет рядом с нами, и нуждается в нашей помощи. Потому что, считает владыка Богдан, самый «страшный холод - это не тот, что приносит зима, а тот, что веет от безразличного человеческого сердца».

По вопросам поддержки деятельности Каритас-Киев для людей, которые страдают от морозов, обращаться по телефону 0971945911 (о. Роман СИРОТИЧ, директор «Каритас-Киев»).