Распространение в Украине культа блаженного Иоанна Павла II

По просьбе духовенства и верующих из Запорожья сегодня Львовский римско-католический митрополит Мечислав МОКШИЦКИЙ торжественно передал для латинской протокатедры Бога Отца Милосердного в этом городе мощи блаженного Папы Иоанна Павла II.

«Культ Блаженного Иоанна Павла II зримый не только в Италии или Польше, но и распространяется в Украине, - сказал в интервью Радио Ватикана митрополит МОКШИЦКИЙ. - Прошло десять лет, как Святейший Отец Иоанн Павел II посетил нашу страну и нашу Церковь. Многие приходы обратились с просьбой получить святые мощи блаженного Иоанна Павла II, не только в Западной Украине и в Восточной, где есть небольшие римо-католические общины. В это воскресенье имею возможность с радостью передать мощи блаженного Иоанна Павла II в храм, где многочисленные верующие смогут молиться перед ними и выпрашивать нужны ласки через заступничество блаженного Иоанна Павла II ».

Говорит епископ-помощник Харьковско-Запорожской епархии владыка Ян СОБИЛО: «Присутствие мощей для нас есть присутствием Папы Иоанна Павла и его благословением для нас». Иерарх также вспомнил свои встречи с блаженным Иоанном Павлом II: «Да, это для меня было большое счастье, что я мог несколько раз встречаться с ним. Папа благословил меня, Запорожье, казачий край, Хортицу. Очень интересовался строительством нашего храма Бога Отца Милосердного и освятил краеугольный камень под строительство нашего храма».

Radiovaticana