Митрополит Мокшицкий призвал помогать страдающим от мороза

В связи с продолжением сильного похолодания в Украине, вследствие чего уже замерзло более ста человек, Председатель Конференции Римо-Католических Епископов в Украине Архиепископ митрополит Львовский Мечислав МОКШИЦКИЙ призвал духовенство и верующих помогать страдающим от мороза. В интервью Радио Ватикана митрополит, в частности, сказал:

"После замечательной осени и, можно сказать, теплой зимы до Рождества Христова, наступило сильное похолодание. Поэтому очень прошу, чтобы священники, монахини, а также наши верные обратили свое внимание на одиноких, больных и пожилых, которые с надеждой ожидают помощи. Чтобы никто дома не замерз, чтобы никто не остался без стакана теплого чая! Посмотрим вокруг себя и придем с помощью к тем, кто возможно ждет наш жест любви» - призвал львовский римско-католический митрополит Мечислав МОКШИЦКИЙ.

Радио Ватикана