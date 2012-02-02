Католики отметили 600-летие перенесения столицы архидиецезии во Львов
15:19, 02 февраля 2012Католицизм
9
Состоялась торжественная месса
Во Львовской архикатедре состоялась торжественная Месса по случаю инаугурации юбилея 600-летия перенесения столицы Львовской архиепархии РКЦ из Галича во Львов.
Праздничное богослужение возглавил Апостольский нунций в Украине архиепископ Томас Эдвард Галликсон.
В общей молитве участие также приняли архиепископ Мечислав Мокшицкий Митрополит Львовский, глава Украинской Греко-Католической Церкви - Блаженнейший Святослав, епископ-помощник Львовской архиепархии Леон Малый, владыка Венедикт епископ-помощник Львовской архиепархии УГКЦ, а также другие представители духовенства РКЦ и УГКЦ в Украине и из-за рубежа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter