Католики отметили 600-летие перенесения столицы архидиецезии во Львов

Во Львовской архикатедре состоялась торжественная Месса по случаю инаугурации юбилея 600-летия перенесения столицы Львовской архиепархии РКЦ из Галича во Львов.

Праздничное богослужение возглавил Апостольский нунций в Украине архиепископ Томас Эдвард Галликсон.

В общей молитве участие также приняли архиепископ Мечислав Мокшицкий Митрополит Львовский, глава Украинской Греко-Католической Церкви - Блаженнейший Святослав, епископ-помощник Львовской архиепархии Леон Малый, владыка Венедикт епископ-помощник Львовской архиепархии УГКЦ, а также другие представители духовенства РКЦ и УГКЦ в Украине и из-за рубежа.

Католический обозреватель