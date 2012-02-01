В Сараево проходит Международная конференция военных капелланов стран НАТО

30 января началась 23-я Международная конференция главных военных капелланов стран НАТО, которая в этом году проходит в Сараево (Босния и Герцеговина). В конференции принимают участие 63 участника из 27 стран мира. Украину представляют Владыка Михаил (Колтун), руководитель Департамента Патриаршей курии по делам душпастырства силовых структур Украины, и о. Любомир Яворский, заместитель руководителя. Украинские греко-католики принимают участие в конференции уже в шестой раз и, кроме Церкви, представляют на международном съезде военных капелланов Совет по делам пастырской опеки при Министерстве обороны Украины, членом которого является Украинская Греко-Католическая Церковь.

Темой нынешней конференции стал лозунг «Религиозные лидеры как строители мира». Конференцию открыл министр обороны в Центральном доме офицеров Боснии и Герцеговины: «Ваша роль в процессе становления мира в мире является, безусловно, одной из ведущих. Босния и Герцеговина уже прошла через этот этап - сегодня мы делимся с вами этим опытом», - сказал министр.

Среди участников конференции присутствовали религиозные лидеры православной, католической церкви и мусульмане. На торжественном открытии Совет по делам пастырской опеки при Министерстве обороны Украины приветствовали в мировом масштабе.

Следующий день начался совместной молитвой: каждая конфессия или религиозная организация имела возможность отслужить Литургию в своем обряде в храмах.

Двадцать третья Международная конференция военных капелланов продлится еще три дня.

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