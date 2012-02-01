УГКЦ организовывает паломничество к святому Хитону

С 13 апреля по 13 мая 2012 года в старейшем городе Германии, Трир, происходит особое событие - паломничество к святому Хитону. Святой Хитон - это одежда Иисуса Христа, наибольшая ценность Трирского собора, в котором он (хитон) сохраняется закрытым и недоступным человеческому глазу на протяжении веков. Об этом сообщила пресс-служба Молодежной комиссии Ивано-Франковской архиепархии УГКЦ.

Паломнический центр совместно с Молодежной комиссией Ивано-Франковской архиепархии УГКЦ приглашает всех желающих отправиться в паломничество в этот город под лозунгом «И соедените, что разъединено». В рамках паломничества 25 апреля 2012 г. в Трире Архиепископ и Митрополит Ивано-Франковской архиепархии УГКЦ владыка Владимир (Вийтишин) возглавит Архиерейскую Литургию в византийском обряде.

Святой Хитон выставляют для публичного почитания очень редко и только по случаю паломничества. Так, в прошлом веке эта реликвия была доступна для верующих лишь трижды: в 1933, 1959 и 1996 годах.

Паломничество из Украины будет проходить с 22 по 30 апреля 2012 года. Паломники смогут также посетить Берлин, Люксембург, Париж и Мюнхен.

За дополнительной информацией можно обращаться в Паломнический центр Ивано-Франковской архиепархии УГКЦ по адресу:

г. Ивано-Франковск, ул. Гарбарская, 20. Контактные телефоны: (0342) 73 17 46, (094) 922 47 46.

Департамент информации УГКЦ