УГКЦ будет реализовывать свою стратегию через координаторов

23 - 25 января 2012 года во Львове-Брюховичах под руководством Владыки Кена (Новакивского), руководителя рабочей группы для реализации Стратегии развития УГКЦ, проходит встреча с координаторами от архиепархий, епархий и экзархатов УГКЦ Украины, ректорами семинарий, представителями из Аргентины и Португалии по внедрению стратегии развития УГКЦ на период до 2020 года.

Подобные встречи состоялись 6 - 9 декабря 2011 года в Вене для координаторов Центральной и Западной Европы и 12 - 15 декабря в Оттаве для Южной и Северной Америки и Австралии. Эта, третья, встреча даст возможность сотрудничать с координаторами всей нашей Церкви.

В начале заседания Владыка Богдан (Дзюрах) представил Пастырское письмо Блаженнейшего Святослава «Живой приход - место встречи с живым Христом». Тогда присутствующих ознакомили с документом «Instrumentum laboris» и начали работу над ним. Этот документ базируется на шести составляющих элементах живого прихода, представленных в послании Блаженнейшего Святослава. Во время встречи в Брюховичах будут также разработаны предложения к душпастырскому приходскому плану на 2012 год.

В завершение встречи координаторы, кроме рабочей версии «Instrumentum laboris», получат также другие материалы, которые будут готовить священнослужителей к воплощению концепции «Живой приход - место встречи с живым Христом» в соответствии с решениями Синода Епископов УГКЦ.

Департамент информации УГКЦ

