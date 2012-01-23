Глава УГКЦ призвал верующих праздновать День Соборности

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав ШЕВЧУК призвал верующих праздновать День Соборности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ШЕВЧУК сказал на литургии в Киеве во время проповеди.

С.ШЕВЧУК призвал верующих праздновать День Соборности, потому что, по его словам, «сегодня в очередной раз пытаются разделить Украину, отдать тем или другим государствам, превратить в народ, сидящий в темноте».

По его словам, украинцы могут остаться одним из самых больших европейских народов только тогда, когда будут жить в Соборном государстве, которое «объединяет, обнимает всех детей этого народа, которые являются детьми одной матери-земли, более того – живут одними и теми же духовными и культурными ценностями». Поэтому украинцы должны праздновать День Соборности, подчеркнул С.ШЕВЧУК.

Глава УГКЦ отметил, что среди христиан должно быть духовное единство. Он убежден, что пока христиане в Украине не будут объединены в «одну единую семью, - до тех пор украинский народ и эта Соборность не будут иметь того фундамента, потому что его основой должна быть эта нерушимая скала, которой является Христос».

«Поэтому сегодня в нашей церкви мы начинаем неделю молитвы за единство между христианами. Мы сегодня просим у нашего Спасителя, чтобы подал нам духовное единство, чтобы и духовное единство пронизало все стороны духовной жизни нашего народа. И в очередной раз живя в том свете, который сегодня просвечивает каждого человека, приходящего на свет, мы просим Господа: в единстве сила народа, Боже, нам единство подай», – сказал С.ШЕВЧУК.