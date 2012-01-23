Архиерей УГКЦ надел митру и панагию из соломы (фото)

Правящий архиерей Сокальско-Жовкивской епархии УГКЦ Михаил Колтун во время Рождественского богослужения был одет в соломенные митру и панагию. Обычно епископская митра и панагия, изготовленная из ценных материалов, символизируют корону Царя Христа и Всесвятую Богородицу. Зато солома - это признак смирения, это - дидух, который был постелен в убогих яслях новорожденному Христу.

Представляя новую митру и панагию в день Богоявления в г. Жовква, епископ Михаил сказал: «Этот атрибут дидуха - праздничный: в снопе он, или на столе, потому что все это - плод земли. Мы этот дидух ассоциируем с даром Божьим, который он нам дает. Мы этот дар земной стараемся и в постель, и в подушку положить, чтобы хорошо спалось, и чтобы здоровые были. Дидух - это дар Божий здесь на земле, и когда Христос приходит, ему стелют этот дидух в ясли». Далее владыка продолжил: «Христос не стесняется дидуха, ибо все это, чем мы живем, есть дар Божий. И то, что Господь входит в наше смирение - это и означает эта митра и панагия. Этот дидух я изображаю так, потому что имею возможность митру и панагию носить ».

Рассказывая, откуда именно возникла идея сделать церковные атрибуты из соломы, епископ Михаил отметил, что - если бы он в детстве не спал на дидухе, то не сумел бы это задумать.

Изготовила соломенную митру и панагию Мария Кравчук, мастерица из Волыни, - информирует христианский портал Кириос со ссылкой на пресс-службу Сокальско-Жовкивской Епархии.

*** Митра - богослужебный головной убор епископа. Панагия - нагрудная икона с изображением Богородицы.

