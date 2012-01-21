Глава УГКЦ совершит визит в Канаду

Глава УГКЦ втечение сентября 2012 будет пребывать в Канаде. Предстоятель Церкви примет участие в Синоде Епископов УГКЦ в Виннипеге, где будут проходить празднования по поводу столетия блаженного священномученика Никиты (Будки), первого епископа УГКЦ Канады, а также посетит с пастырским визитом другие епархии Канады.

Об этом официально сообщено в пастырской письме украинских греко-католических епископов Канады к духовенству, монашеству и мирянам УГКЦ в Канаде от 19 января 2012 года. Как указано в письме, «благодаря пастырскому визиту Патриарха Святослава будут укреплены связи нашей Церкви в Канаде с Церковью в Украине, равно как будет совершена память блаженного Владыки Никиты (Будки)». Поэтому каждая епархия УГКЦ Канады несет ответственность за планирование визита Главы УГКЦ на своей территории.

Кроме того, в письме сообщается о том, что 2012 год провозглашен Годом Господа - благоприятным УГКЦ в Канаде. Ведь «это будет время гостеприимного приема во имя Господа» и время «просмотра и восстановления пастырской миссии УГКЦ в мире».

Департамент информации УГКЦ

http://www.ugcc.org.ua/news_single.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=7036&cHash=4ba2848269f21eae62412312d9f7536e