УГКЦ передадут доминиканский монастырь в Тернополе

Передать Тернопольско-Зборовской митрополии УГКЦ помещение бывшего доминиканского монастыря в историческом центре Тернополя областная власть планирует уже в этом году. Здание с советских времен использует Тернопольский областной государственный архив, но для него обещают достроить новый корпус.

"Архив будет завершен в этом году. Он уже "бородатый", ибо строится почти 20 лет. И необходимые средства - 17 миллионов гривен - предусмотрели в бюджете государства на этот год. Это уже прошло лентой. Помещения монастыря отдадут Церкви ", - сообщил председатель Тернопольской облгосадминистрации Валентин Хоптян.

В Тернопольско-Зборовской митрополии УГКЦ о решении властей знают. Известно даже, что именно разместят в этих зданиях, которые фактически являются неотъемлемой частью архитектурного комплекса кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы УГКЦ.

"Там будет большой зал для встреч духовенства и мирян, реколлекций и катехизаций. Ведь у нас в архиепархии фактически нет зала, который мог вместить 300 человек. Какую то часть помещений займут комиссии, комнаты для гостей - епископов и священников ", - рассказал корреспонденту РИСУ в Тернополе протосинкел архиепархии о. Андрей Романкив.

А вот, например, отдельную архиепархиальную или митрополичью библиотеку открывать в бывшем монастыре пока нет необходимости, объясняет он.

"Имеем мощный научный центр при семинарии имени Патриарха УГКЦ Иосифа Слепого", - продолжает протосинкел.

К слову, УГКЦ в этом случае отнюдь не получает от государства подарок.

"Церковь ждет от 1993 года, когда заключила соответствующее соглашение с государством и проплатила примерно 50 тысяч долларов. Это была очень значительная сумма, ведь тогда квартира, например, стоила 2000 долларов ", - говорит отец А. Романкив.

Приняв помещение, митрополия планирует обновить его, ведь даже система водоотведения и канализации в нем, как отмечает протосинкел, требует ремонта. Облагородят и внутренний итальянский дворик.

*** Доминиканский монастырь в Тернополе основал вместе с костелом Иосиф Потоцкий. Архитектурный комплекс возвели в течение 1749-79 гг по проекту А. Мошинского. На содержание монахов основатель записал прибыли села Стегниковци, что близ города, но при условии, что в обители будет не менее 12 монахов. С 1772 в монастыре разместили админучреждения Тернопольской округи. В течение 1820-1848 гг его в доминиканцев арендовали отцы-иезуиты, организовавшие в Тернополе Первую гимназию. После временной отмены Общества Иисуса в Австрии, здание использовал римо-католический приход и власти. В 1903 г. вернулись доминиканцы. В 1918, 1939 и 1944 гг памятник архитектуры подвергался разрушениям - в последнем случае - сокрушительным. После завершения войны в монастыре разместили архив.

Религиозно-информационная служба Украины



