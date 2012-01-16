Папа Римский призвал к единению с христианами-иммигрантами

Папа Римский Бенедикт XVI вновь привлек внимание международной общественности к проблемам иммиграции. По случаю отмечаемого сегодня 97-го Всемирного дня мигрантов и беженцев, понтифик напомнил, что иммигранты, "наши братья и сестры" – это не статистические понятия, а "мужчины и женщины, дети и молодые люди, ищущие укрытия для мирной жизни".

Обращаясь к тысячам паломников, собравшимся на площади Святого Петра, римский первосвященник подчеркнул, что в миграционные потоки вовлечены миллионы людей, и приветствовал представителей иностранных общин в итальянской столице, пришедших послушать его воскресную проповедь.

Папа также говорил о важности проявления солидарности с иммигрантами в духе традиционной христианской благотворительности.

В связи с предстоящей (18-25 января) Неделей молитвы за христианское единство, Йозеф Ратцингер пригласил паству присоединиться к усилиям по достижению полного духовного единения всех последователей учения Христова.

84-летний глава Римско-католической церкви говорил простуженным голосом, очевидно, не исцелившись окончательно от недомогания, о котором он сам упомянул в ходе коллективной аудиенции на минувшей неделе.

ИТАР-ТАСС