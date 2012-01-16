В Италии парафия РКЦ приняла 400 жертв крушения корабля

Настоятель прихода св. Петра на итальянском острове Жилье о. Витторио Доси принял на ночлег в зданиях костела и школы около 400 жертв катастрофы корабля "Costo Concordia", что произошла утром 14 января. По предварительным данным, корабль с более чем 4 тыс. пассажирами на борту столкнулся с каменным рифом, в результате чего образовалась пробоина и судно начало тонуть.

В интервью Ватиканскому радио о. Доси рассказал, что жертвы трагедии были расположены в порту, портовом храме, местных гостиницах, частных домах, а также в его приходе. "Около 200 человек я разместил в здании костела, а других в школе", - рассказал священник.

"Люди были очень неспокойными - кто потерял ребенка, кто жену. Всю ночь, они звонили с моего телефона в разные организации, занимавшиеся поиском и помощью жертвам происшествия. Среди пассажиров корабля были люди разных национальностей: немцы, англичане, японцы, корейцы. Мне было очень трудно понять, что они говорят", - рассказал о. Витторио.

Священник отметил, что люди были очень испуганы и многие из них не имели верхней одежды и обуви. "Вместе с прихожанами мы смогли, насколько это было возможно, помочь жертвам трагедии, предоставив им матрацы, одеяла, теплые вещи, воду и кофе", - рассказал настоятель.

Радио Ватикана.

