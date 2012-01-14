УГКЦ открыла сайт для паломников

"Новый сайт Патриаршего паломнического центра (ППЦ) содержит результаты двухлетней работы Центра, главная задача которого состоит в том, чтобы рассказать всем христианам о УГКЦ и показать ее присутствие на территории Украины", - рассказал п . Дмитрий Мироненко, руководитель ППЦ.

Патриарший паломнический центр УГКЦ был образован Декретом Главы УГКЦ Патриарха Любомира (Гузара) от 26 февраля 2010 года. С тех пор сотрудники ППЦ выполнили большой объем работы, создав базу данных сакральных объектов УГКЦ. "Плодом этой работы является то, что мы сегодня считаем 83 святыни УГКЦ паломническими", - сказал п. Мироненко.

ППЦ выдал карту-путеводитель "Святыни Украины", вместе с Департаментом информации УГКЦ выпустил календарь паломнических мест на 2012 год. Кроме того, уже подготовлен к печати справочник для паломников. "Приоритетом нашей работы является привлечение внимания людей к греко-католическим святыням. Поэтому мы также разработали паломнические маршруты, которыми сами ездили. Этот большой пласт работы нужно было где-то показать. Теперь эта информация размещена на сайте Патриаршего паломнического центра УГКЦ", - подчеркнул руководитель ППЦ .

Департамент информации УГКЦ.