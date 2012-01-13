В Риме представят документы Ватиканского секретного архива

Выставка, на которой будут представлены 100 документов из Ватиканского секретного архива, откроется 1 марта в Риме. Как сообщила "Osservatore Romano", впервые подобные документы станут доступны для простых посетителей.

Ранее доступ к ним имели только специалисты. В Капитолийском музее Рима будут представлены, например, вступление к булле Льва X к Мартину Лютеру с 1521, записи с суда над Галилео Галилеем, а также письмо папы Климента VII британским парламентариям с просьбой об аннулировании брака короля Генриха VIII.

Как сообщает "L`Osservatore", особую ценность для исследователей представляют некоторые недоступные до сих пор документы со времен понтификата Пия XII, касающиеся Второй мировой войны. Выставка будет проходить до 9 сентября и приурочена к 400-летию Ватиканского секретного архива, основанного папой Павлом V.

"Католический обозреватель"

