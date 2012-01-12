На аудиенции у Папы Римского побывал крокодил

Сотрудники римского зоопарка принесли в среду на аудиенцию к Папе Римскому Бенедикту XVI детеныша кубинского крокодила, сообщило польское католическое информагенство КАI со ссылкой на ватиканского фотографа Гжегожа Галонзку.

Папа приветствовал делегацию зоопарка Рима в связи со 100-летием со дня его основания.

Сотрудники в качестве сюрприза показали понтифику рептилию размером около 30 сантиметров. "Увидев крокодила, Папа не скрывал своего удивления", - сообщил Галонзка.

Сотрудники зоопарка сообщили понтифику, что крокодил в марте нынешнего года отправится в среду своего естественного обитания - на Кубу, куда в конце марта совершит визит и предстоятель Католической церкви.

Кроме того, во время общей аудиенции в Ватикане в среду выступили артисты четырех цирков, которые в настоящее время гастролируют в столице Италии.

РИА Новости