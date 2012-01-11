В Хабаровске верующие УГКЦ молились на единой для них в году Литургии

Традиционно раз в год, на Рождество, в г. Хабаровск (Россия) проходит Божественная Литургия для греко-католической общины, поскольку на Дальнем Востоке нет постоянного священника. Нынешнюю Рождественскую Литургию отслужил координатор для греко-католиков той территории, которую охватывает римско-католическая епархия св. Иосифа с центром в г. Иркутск, о. Теодор Мацапула ВС в храме римо-католической общины города.

Об этом сообщила пресс-служба Ординария для католиков византийского обряда в Российской Федерации. На Литургии присутствовали внуки великого отца УГКЦ о. Романа Чайковского, который был приговорен к концлагерям в 1950 году, а его семью выслали на Дальний Восток, в Хабаровск. Несмотря на это, о. Роман не предал своей веры.

После завершения Литургии все присутствующие прославляли Рождество Христово колядой за праздничным столом, благодаря Бога, что не оставляет их без своей опеки.

Департамент информации УГКЦ

